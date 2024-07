Crollo a Scampia, c'è una terza vittima. Il prefetto di Napoli: "Tragedia immane"

C'è la terza vittima del crollo di Scampia: si tratta di Patrizia Della Ragione, madre della prima vittima, Roberto Abbruzzo, e zia della seconda Margherita Della Ragione

Si aggrava il bilancio delle vittime del crollo di Scampia: ora, salgono a tre le persone decedute. All'ospedale Cardarelli di Napoli è morta Patrizia Della Ragione, 53 anni. Era stata ricoverata per un politrauma e aveva riportato anche la frattura della milza e del bacino. Patrizia Della Ragione era la madre di Roberto Abbruzzo, la prima vittima del crollo, di 29 anni e zia di Margherita Della Ragione, altra vittima. Sono tutti morti dopo la rovinosa caduta di un ballatorio di collegamento del terzo piano della Vele Celeste, avvenuta nella tarda serata di lunedì 22 luglio.

In ospedale ci sono altre persone, come Giuseppe e Luisa Abbruzzo, rispettivamente di 34 e 23 anni, figli di Patrizia Della Ragione. Sono entrambi ricoverati nell'Ospedale del Mare e Giuseppe risulta essere in gravi condizioni. La donna deceduta oggi, mercoledì 24 luglio, era la nonna di quattro delle sette bambine ricoverate nell'ospedale pediatrico Santobono. Sono ricoverate anche altre tre donne. Due sono in condizioni definite "gravissime" dai sanitari, mentre la terza è quella che presenta il quadro clinico meno grave: ha una frattura al bacino, il torace schiaccato e si trova in un forte stato confusionale.

Il primo a parlare della morte di Patrizia Della Ragione è il prefetto di Napoli, Michele di Bari, durante un incontro con la stampa: "C'è la terza vittima, il bilancio si aggrava. È una tragedia immane. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà alla famiglia della vittima". E ha proseguito: "Preghiamo perchè i bambini e gli adulti ricoverati possano uscire presto dall'ospedale, augurando una pronta guarigione". Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo cordoglio e la sua solidarietà alle famiglie delle vittime e agli sfollati chiamando il sindaco di Napoli, Getano Manfredi. Nel giorno dei funerali delle persone decedute nel drammatico incidente, Manfredi ha già dichiarato il lutto cittadino.