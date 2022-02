David Rossi, tutti i misteri da chiarire: le foto, i biglietti, la telefonata

"«Lei non c’è proprio mai stato nel vicolo quella sera?», domanda il deputato M5S Luca Migliorino. E l’allora pm di Siena Nastasi, dopo aver risposto «no» più volte in precedenza, conferma: «Non ci sono stato, benché nel verbale della polizia che inizia alle 22.50 si faccia riferimento sia a me che al dottor Aldo Natalini . Io ricordo nitidamente di non essere entrato in quel vicolo». A quel punto Migliorino lo incalza: «Se le faccio vedere una foto può dirmi se è lei o no»? Il deputato gli mostra una foto dal pc e il magistrato è costretto ad ammettere: «Sì, sono io. Probabilmente mi sono affacciato e sono andato via. Evidentemente non ricordavo la circostanza»".

Così riporta il Corriere della Sera il momento più "scivoloso" per il pm Antonino Nastasi, ascoltato dalla commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi. Nastasi che nei prossimi giorni sarà ascoltato dalla procura di Genova. Un passaggio "dovuto" visto che Nastasi è stato sentito in commissione parlamentare di inchiesta. Dal rovesciamento del cestino, alla chiusura della finestra da cui precipitò Rossi in un vicolo sul retro della sede di Mps, dagli effetti personali toccati o mossi nella stanza tra cui il computer, i punti da chiarire sono parecchi.

Anche se Nastasi già lo ha fatto nelle "otto ore passate a rispondere in maniera circostanziata a tutte le domande della commissione" scrive il Corriere, durante le quali Nastasi "ha prima smontato uno ad uno (fornendo prove e spiegazioni) i punti non chiari delle indagini". Sulla presunta chiamata di Daniela Santanchè, ha risposto: «Non ho preso il telefono» di David Rossi e «non ho mai risposto» alle telefonate che arrivavano di continuo dopo la sua morte, ribatte Nastasi. E poi: «I tabulati di tre compagnie telefoniche attestano che quella è una chiamata senza risposta». E almeno questo punto, che tante polemiche aveva destato, carte alla mano sembra essere stato chiarito", scrive il Corriere.

Alla fine, però, quello scivolone che sarebbe da chiarire, con Nastasi che si è detto pronto a tornare a farsi ascoltare. Nel frattempo mercoledì 16 febbraio, al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi svolge l'audizione di Giuseppe Mussari, presidente pro tempore del Monte dei Paschi di Siena.

LEGGI ANCHE:

Morta in casa da 4 mesi. Avvolta come una mummia sul divano dal compagno

David Rossi, la foto che incastra il pm Nastasi. "Era in quel vicolo, guardi"

Pensioni, a marzo assegni in anticipo e più corposi: ecco di quanto