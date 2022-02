Morta in casa da 4 mesi. Avvolta come una mummia sul divano dal compagno

Morta in casa da 4 mesi. Il compagno: "L'ho tenuta con me per amore"

Una donna di 90 anni è stata trovata morta nella sua casa a Roma. La polizia l'ha scoperto per puro caso, consegnando al compagno una notifica. Era sul divano senza vita da 4 mesi, tutta fasciata come una mummia. "Troppo duro lasciarla l’ho fatto per amore". Si è giustificato così - si legge su Repubblica - il suo compagno 64enne. "Mi ripetevo che la tenevo ancora un po’ con me prima che finisse sottoterra. Lo so che la legge non lo consente ma non mi volevo staccare da lei, adesso è al Verano. Era meglio se rimaneva qui. È l’orrore spiegato, dentro la sua casa di due stanze, dal compagno Antonio. È indagato per l’occultamento del cadavere. Forse quel corpo senza vita sarebbe rimasto lì per molto più tempo se un maresciallo, arrivato per notificare un atto alla donna, non avesse percepito che nel comportamento di Antonio c’era qualcosa di strano.

"C’è gente che tiene i morti anche per 15 anni in casa. Un investigatore - spiega l'uomo a Repubblica - mi ha fatto i complimenti per come l’avevo tenuta bene. Non si sentiva nemmeno puzza. In testa avevo messo un plaid e sotto un contenitore. Era per i liquidi, sa a cosa mi riferisco?». Snocciola la storia parlando sottovoce e chiude a chiave la porta di casa, al primo piano. «I vicini ascoltano — bisbiglia —. Non mi hanno mai potuto vedere perché non accettavano la nostra relazione per la differenza d’età". I carabinieri escludono che ci sia un motivo economico dietro la decisione di Antonio. Dalla pensione della professoressa il compagno ha prelevato solo le somme per la spesa di tutti i giorni.

