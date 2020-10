Tutti contro De Luca: arriva la petizione per riaprire subito la scuola

Vincenzo De Luca è solo contro tutti. L'ordinanza che delibera di tenere chiuse le scuole fino al 30 Ottobre ha scatenato molte polemiche. Per contrastare questa decisione è nata anche una petizione sulla piattaforma Change.org dal titolo: "Immediata ripresa in presenza delle lezioni scolastiche in Campania".

Molte le firme già raccolte che, come riporta la Repubblica, alle 7 di questa mattina erano quasi tremila. La petizione per riaprire subito le scuole è rivolta direttamente alla ministra Azzolina, alla quale si chiede di intervenire: "contro l'ordinanza della regione Campania. Chiediamo che tutti gli studenti e studentesse della Regione Campania ritornino, con decorrenza immediata, a poter usufruire della didattica "in presenza" nel rispetto dei protocolli sanitari nazionali vigenti. La Campania non può e non deve restare il fanalino di coda in un settore chiave come l'istruzione".

Nel frattempo si organizzano presidi sotto la regione.