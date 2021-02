Decine di coltellate alla moglie cantante. Macellaio perde la testa. Arrestato

Tragedia a Palermo, si tratta di un femminicidio, l'ennesimo dall'inizio dell'anno. A perdere la vita questa volta è stata una cantante neomelodica, molto famosa su Youtube. Piera Napoli è stata uccisa a coltellate dal marito, che di mestiere fa il macellaio. Da alcuni mesi tra loro le cose non andavano bene. All’esterno potevano apparire una coppia felice ma continue liti avevano minato il loro rapporto. Circa un mese fa - si legge sul Corriere della Sera - i vicini avevano visto arrivare una volante della polizia a casa loro, ma la 32enne Piera non aveva denunciato episodi di violenza fisica in quella circostanza. Forse non avrebbe mai potuto immaginare quello che ha fatto ieri il marito, Salvatore Baglione, macellaio di 37 anni, «bravo ragazzo» come si presenta su Facebook.

L’uomo - prosegue il Corriere - l’ha uccisa a coltellate. Poi è andato dai carabinieri per farsi arrestare. I militari della compagnia San Lorenzo, guidati dal capitano Simone Calabrò, sono intervenuti sul posto, trovando il cadavere in bagno. Poi c’è stato l’interrogatorio davanti al pubblico ministero, durante il quale Baglione ha ammesso le proprie responsabilità, facendo così scattare il fermo che lo ha portato in carcere. Un grosso coltello è stato sequestrato nell’appartamento. Si ritiene sia l’arma del delitto. Sul corpo della cantante c’erano i segni di una decina di fendenti: un massacro. "Piera restava ancora in quella casa per i bambini», ha detto il padre della donna uccisa, accorso sul posto dopo avere appreso della morte della figlia, confermando i dissapori all’interno della coppia.