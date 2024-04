Il delitto di Aosta fa scoprire Urbex all'Italia: nasce un nuovo business

Urbex e il delitto di Aosta

Due ragazzi cercano una chiesa sconsacrata per accamparsi e godere dell'atmosfera magica ed inquietante che quel luogo evoca.

Auriane Nathalie Laisne, la ragazza francese uccisa nel piccolo comune di La Salle in provincia di Aosta ed il suo presunto assassino, l'italiano di origini egiziane Sohaib Teima, erano intenti nell'urban exploration, meglio conosciuta come Urbex.

Ma di cosa si tratta? Letteralmente esplorazione urbana, il termine è stato contratto in Urbex. Rappresenta la ricerca e la passione per quei luoghi disabitati o fatiscenti che raccontano storie, vicissitudini ed atmosfere di anni passati, del tempo che fu.

Ancora poco conosciuta dai più, questa tendenza è salita alla ribalta della cronaca per l'omicidio di Aosta, anche se non ha niente a che fare con la cronaca nera.

Sullo stipite dell'ingresso della porta della chiesa dove è stato rinvenuto il corpo di Auriane, non è passata inosservata la scritta UTE, un acronimo decifrato e che per esteso si legge EXTREME URBEX TEAM. Una sorta di identificazione per gli appassionati di percorsi particolari, insoliti, evocativi ed ora purtroppo macabri.

L'idea alla base è quella di scovarli, mapparli e fotografarli, cosicché non soltanto la sensazione del momento possa suscitare emozione, ma sia anche possibile diffonderla attraverso i social, per svilupparla e diffonderla. E' un'idea interessante, questa, che ci porta a scoprire le bellezze del territorio, soprattutto quelle meno note, ad esaltarle e condividerle con gli altri.

In Italia la tendenza è iniziata a circolare nel 2020, ma con un altro nome: abandonalism. Anche la casa editrice australiana Lonely Planet, che diffonde guide di viaggi un tutto il mondo, descriveva il fenomeno dell'abandonalism abbinandolo a luoghi simbolo. Ma se proprio vogliamo risalire alle sue origini, dobbiamo andare indietro con il tempo al 3 novembre 1793 quando un esploratore di catacombe parigine, Philibert Aspairt, venne trovato morto proprio in quei cunicoli. Nonostante il divieto di accedervi, le catacombe divennero nel tempo luogo di socializzazione fra i giovani. Più recentemente, il contributo di serie tv (Urban Explorers, Cities of the Underworld) di reality (MTV's Fear) e di film horror (Urban Explore, After), hanno allargato l'interesse del fenomeno e prodotto sempre più interesse verso esso.

E dal punto di vista legale come siamo messi? Premesso che la legge punisce chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati al fine di occuparli o di trarne profitto ai sensi dell'art. 633 c.p., viene punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a 2 anni o con la multa da 103,00 euro a 1.032,00 euro chiunque trasgredisca. Detto ciò, entrare in un edificio abbandonato è reato di violazione di domicilio solo se il luogo è abitato o anche solo potenzialmente frequentato da qualcuno, Ma come lo sappiano? Piccoli indizi: l'antenna parabolica o il lucchetto al cancello di entrata. O un recinto se ci troviamo in presenza di un giardino.

In Italia sono centinaia i luoghi dove fare urbex: ville, chiese, palazzi, cimiteri, vecchi edifici. Ci vengono in mente: l'Isola di Poveglia, Consonno, l'Ospedale Psichiatrico di Volterra, la Colonia Fara, la discoteca Woodpecker a Cervia, le ex Gallerie Caproni a Predappio, l'ex zuccherificio di Forlì solo per citare alcuni esempi. E comunque l'ingranaggio del business in questo campo si è già oliato: tanti i tour operator che mettono a disposizione itinerari ad hoc per percorsi di gruppo, ma anche l'esperienza di 4 esploratori che si chiamano Urbex Squad e che su Youtube vantano 250 mila iscritti ed una playlist di quasi 500 video. E per chi vuole fare da solo? Nessun problema, ci sono sempre Google Earth, street view, Maps, Bing Maps ed il suo Birds eye view che possono risultare davvero utili!