Dell'Utri-Berlusconi e i 10mln. L'intercettazione: "Se uno non lo ricatta..."

Dell'Utri e il maxi sequestro preventivo. Le chat tra la moglie dell'ex senatore e quella di Denis Verdini

La Procura di Firenze ha effettuato ieri un maxi sequestro preventivo di denaro dal conto di Marcello Dell'Utri, l'ex senatore di Forza Italia condannato per mafia. Il fedelissimo di Silvio Berlusconi - si legge su Il Corriere della Sera - avrebbe dovuto comunicare tutte le entrate e le uscite dei propri conti bancari. Comprese le donazioni del Cavaliere. Per dieci anni non lo ha fatto. Omettendo variazioni patrimoniali per la cifra di 42 milioni di euro. Per questo la procura di Firenze ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo di 10 milioni e 840 mila euro. "L’analisi dei flussi finanziari di Berlusconi verso Dell’Utri e i suoi familiari", hanno scritto i pubblici ministeri, unita alle dichiarazioni di alcuni collaboratori dell’ex premier, "induce a ritenere - riporta Il Corriere - che le erogazioni costituiscano la contropartita a beneficio di Dell’Utri per le condanne patite e il suo silenzio nei processi penali che lo hanno visto e lo vedono coinvolto".

Gli investigatori - riporta Il Corriere - hanno registrato conversazioni "nelle quali veniva fatto riferimento alla necessità di ricattare Berlusconi"; ad esempio quella del 2020 tra la moglie di Denis Verdini e quella di Dell’Utri. "Se uno non lo ricatta, figlia mia...", dice la prima; "è quello il punto", risponde la seconda. Parole che per i pm "aiutano a delineare la causa illecita che ha indotto Berlusconi a elargire enormi quantitativi di denaro a Dell’Utri". Usato pure per pagare gli avvocati, che secondo lo stesso ex senatore intercettato nel 2021 con un parlamentare tesoriere di Forza Italia, servivano alla difesa "non solo - riporta Il Corriere - di Dell’Utri, ma anche di Forza Italia, per dire, anche del presidente, non è una cosa da sottovalutare... Forza Italia è immischiata in questa storia...".