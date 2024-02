Berlusconi, Marina e Pier Silvio prelevano 100mln liquidi dal patrimonio

Le mosse di Marina e Pier Silvio sul patrimonio familiare

I movimenti di Marina e Pier Silvio sul patrimonio Berlusconi si fanno sempre più intriganti e intricati. Con una maestria che sfida il tempo stesso, i due fratelli hanno deciso di prelevare la considerevole somma di circa 100 milioni liquidi dalle loro società personali, azioniste di Fininvest. Da una parte si è mossa Marina che, come riporta il Corriere della Sera, secondo il bilancio al 30 settembre 2023 della sua Holding Italia Quarta (H4), ha incassato un dividendo di 10 milioni, mentre altri 3,9 milioni sono in arrivo dalla capogruppo. Nel frattempo, ha già utilizzato 18 milioni della liquidità in banca, portando il totale a un impressionante montepremi di 36 milioni.

E poi c'è Pier Silvio che, d'altro canto, ha optato per una strategia diversa: ha messo a riserva tutto l'utile del 2023 della sua H5, ma ha prelevato 72 milioni dalle riserve, pronti per essere distribuiti come dividendo straordinario.

Le mosse dei Berlusconi, però, lasciano più interrogativi che risposte. La domanda principale è: quale è lo scopo di queste operazioni? I bilanci offrono poche risposte concrete. Si potrebbe ipotizzare che dietro a questo fervore finanziario ci siano gli ingombranti legami dell'eredità. Con lasciti per un valore totale di 230 milioni destinati ad altre tasselli dell'eredità come Marta Fascina, lo zio Paolo e Marcello Dell'Utri, sembra quasi inevitabile che la necessità di liquidi sia in qualche modo collegata a tali obblighi. O forse questi fondi sono destinati a una futura suddivisione del patrimonio immobiliare, come le rinomate ville del Cavaliere?

Non è la prima volta che la famiglia Berlusconi si muove in questo modo. Nel 2022, Pier Silvio ha prelevato 51 milioni e Marina 29 milioni, spiegando che si trattava di una razionalizzazione e ottimizzazione finanziaria. Eppure, proprio in quell'anno, Pier Silvio aveva acquistato la sontuosa Villa San Sebastiano a Portofino per la cifra di 20 milioni.

Oggi, l'assetto della Fininvest si evolve ulteriormente con l'entrata in gioco dei più giovani Barbara, Eleonora e Luigi. In questo intricato gioco finanziario, i due fratelli più anziani, con le loro holding, assumono quindi un ruolo predominante.