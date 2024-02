Marina Berlusconi incassa 10 mln di cedola dalla sua Holding Italiana Quarta

Marina Berlusconi incassa 10 mln da Holding Italiana Quarta, cedola d'oro per la primogenita di Silvio

Inizio d’anno ricco per Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e prima figlia del defunto ex premier Silvio. Qualche giorno fa, infatti, la Berlusconi ha incassato una cedola di 10 milioni di euro a valere sul bilancio chiuso allo scorso settembre della sua Holding Italiana Quarta (di cui è presidente), proprietaria in primo luogo della quota del 7,65% di Fininvest rimasta invariata come valore di carico a 9,6 milioni.

L’esercizio, tuttavia, s’è chiuso con un utile diminuito anno su anno da 11,6 a 8,4 milioni perché la cedola proveniente dalla quota Fininvest è scesa da oltre 11 milioni a 7,8 milioni. Nonostante il minore profitto l’assemblea dei soci guidato dal vicepresidente Giuseppe Spinelli ha deciso di remunerare l’unico azionista distribuendogli l’intero utile a cui sono stati aggiunti 1,5 milioni tratti dalle riserve, per un totale appunto di 10 milioni.

Il patrimonio netto anno è di quasi 50 milioni e la liquidità di 37 milioni. La società, amministrata da un cda dove sono presenti anche il fratello Pier Silvio e Spinelli, detiene oltre la quota Fininvest, circa 318mila euro in azioni e obbligazioni e 4,6 milioni di valore di una polizza quinquennale Postafuturo Private che garantisce un rendimento minimo dell’1,5%, il 2,11% di autocontrollo e il 13,8% di B Cinque (in carico per 1 milione), veicolo di cui sono azionisti anche Pier Silvio, Luigi, Barbara ed Eleonora Berlusconi azionista di Juwel (ex Payeleven) e di SumUp Holding.