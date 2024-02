Berlusconi, Villa Grande in vendita? Potenziale interesse di Pier Silvio

Patrimonio Berlusconi, Villa Grande nelle mani di Pier Silvio?

Dopo aver ceduto Villa Due Palme a Lampedusa, operazione conclusasi con l'acquisizione da parte dell'economista Gianni Profita, e aver dato il via al processo di vendita di Villa Certosa a Porto Rotondo, l'attenzione si volge ora verso un altro gioiellino immobiliare del patrimononio: Villa Grande, conosciuta anche come Villa Zeffirelli, perchè ex dimora di Franco Zeffirelli.