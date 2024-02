I Berlusconi non vogliono più l'ex casa di Zeffirelli. Villa Grande in vendita

Berlusconi, addio anche all'ultima casa romana di Silvio. Era diventata il quartier generale di Forza Italia

Gli eredi di Berlusconi hanno deciso, in vendita anche l'ultima casa in cui ha vissuto il loro papà: Villa Grande a Roma, l'ex dimora di Franco Zeffirelli ristrutturata interamente da Silvio. Nel catalogo dei numerosi immobili da liquidare del patrimonio di casa Berlusconi adesso - si legge su Il Fatto Quotidiano - si aggiunge anche l’ultimo buen retiro dell'ex premier. Non più solo Villa Certosa in Sardegna, o villa Due Palme a Lampedusa. Sono ben accette le offerte (di chi può permetterselo) anche per villa Grande o villa Zeffirelli. Una lussuosa dimora che si trova in una stradina senza uscita sull’Appia antica. Era diventato il quartier generale del partito, con l’ex premier che più volte ha chiamato a raduno i vertici del centrodestra in momenti chiave della politica nazionale.

Lo ha fatto nel dicembre 2021 quando fece preparare un pranzo per i fedelissimi azzurri Antonio Tajani e Licia Ronzulli e gli alleati Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Giovanni Toti e Maurizio Lupi. Si discuteva del futuro presidente della Repubblica: di lì a un mese ci sarebbe stata l’elezione per il Quirinale, grande sogno di Berlusconi. La proprietà di questo immobile - prosegue Il Fatto - è in pancia alla Immobiliare Idra Spa, società controllata al 100 per cento dalla Dolcedrago che era di Silvio Berlusconi (99,5 per cento) e il restante diviso tra i figli Marina e Pier Silvio. La Immobiliare Idra – che si occupa di costruzione, acquisto, gestione e alienazione di immobili – nel 2022 ha chiuso il bilancio in perdita. Mantenere queste megaville è molto dispendioso, dunque bisogna vendere. Villa Grande non è stata ancora affidata a un’agenzia ma più fonti confermano al Fatto che la famiglia è ben disposta ad ascoltare possibili offerte.