Berlusconi, la villa di Arcore un ente benefico. Così Marina sfratterà Fascina

Berlusconi, villa San Martino ad Arcore ospiterà la "Fondazione Silvio Berlusconi?". Così Marina vuole sfrattare Marta Fascina

A quasi un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno 2023, Marina e Pier Silvio stanno ancora cercando una strada per “sgomberare” Villa San Martino, ad Arcore, dalla perdurante occupazione di Marta Fascina.

Come riporta Dagospia, infatti, la deputata di Forza Italia che ormai ha messo le tende nella reggia del Cav con il padre Orazio e la zia, non sembra intenzionata ad agevolare il compito. Ma una soluzione potrebbe averla trovata Marina: la primogenita del fondatore di Forza Italia vuole sistemare ad Arcore la "Fondazione Silvio Berlusconi", un ente benefico in ricordo del padre, che avrà in pancia la proprietà di numerosi immobili e l’obiettivo di promuovere iniziative socio culturali. È probabile che quando la fondazione vedrà la luce e sarà operativa, la villa di Arcore, con il suo mausoleo, dovrà essere liberata. Villa Gernetto, invece, dove Berlusconi tentò di istituire l’Università della Libertà, sarà messa in vendita.