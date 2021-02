Deloitte Legal e Grimaldi nella cessione ad Aega di 2 impianti fotovoltaici

Deloitte Legal, con un team coordinato dal Managing Associate Emanuele Bottazzi e dall’Associate Manuel Marangoni, ha assistito la società quotata norvegese AEGA ASA nell’acquisizione di due società veicolo proprietarie di due impianti fotovoltaici in Sardegna per una potenza di 2 MW, fornendo assistenza in fase di due diligence, con focus su aspetti autorizzativi e societari, e in fase contrattuale.

Il venditore 3T, holding della Famiglia Meda Terzini, alla quale fa capo altresì la società di vendita di luce e gas nel mercato libero Gas Più S.r.l., è stato assistito da Grimaldi Studio Legale con un team coordinato dal Partner Sergio Massimiliano Sambri e dall’Associate Sara Marini, i quali hanno curato, altresì, i rapporti con l’Istituto Finanziatore per il perfezionamento della procedura di change of ownership secondo il finanziamento in project relativo ai due impianti.

AEGA ASA è stata assistita inoltre da 3F Advisor come consulente finanziario e da Studio Torresi come consulente fiscale.