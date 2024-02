Denis Verdini e quelle continue visite dal dentista. Ma erano un paravento

Denis Verdini rischia di tornare in carcere. Nuovi guai per l'ex senatore

Denis Verdini rischia di dover tornare in prigione. L'ex senatore, infatti, che sta scontando la pena ai domiciliari in seguito alla condanna definitiva a 6 anni e 6 mesi per il dissesto del Credito cooperativo fiorentino, potrebbe presto subire un inasprimento della misura cautelativa. Nei giorni scorsi la procura generale di Firenze - si legge su Repubblica - ha chiesto al tribunale di sorveglianza l’aggravamento della misura della detenzione domiciliare, sulla scia dell’inchiesta per evasione avviata a carico dell’ex politico toscano dalla procura di Roma. Un’inchiesta a sua volta intrecciata a quella sullo scandalo degli appalti Anas (in cui Verdini è coinvolto insieme con il figlio Tommaso), che aveva documentato una serie di incontri con politici e imprenditori, a dispetto delle prescrizioni sui domiciliari, tenuti a Roma tra l’ottobre 2021 e il gennaio 2022.

Le sedute dal dentista alle quali Verdini diceva di sottoporsi, erano in realtà - prosegue Repubblica - come un sorta di paravento per continuare a intrecciare rapporti e tessere trame. Dopo la breve parentesi a Rebibbia (tra il novembre 2020 e il gennaio 2021), Denis Verdini rischia di nuovo il carcere. Proprio su questo la procura generale di Firenze ha insistito nella richiesta al tribunale di sorveglianza, che dovrebbe sciogliere la riserva nel giro di pochi giorni. Il 26 ottobre 2021 - riporta Repubblica - ci sarebbe stato il primo degli incontri finiti sotto i riflettori, nel ristorante Pastation del figlio Tommaso, presenti dirigenti Anas e imprenditori. Poi altre due cene, a novembre e gennaio, sempre con una compagnia "eccellente" e sempre a dispetto dei vincoli imposti dal tribunale, in particolare il divieto di tenere rapporti con persone diverse dai familiari.