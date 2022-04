Disegnatore meccanico, una figura sempre più richiesta dalle aziende

Quella del disegnatore meccanico è senza dubbio una delle figure più richieste nell’odierno mercato del lavoro

Il disegnatore meccanico è sostanzialmente quel professionista che si curerà di effettuare tutte le attività

progettuali digitali utilizzando degli appositi strumenti. Sono proprio gli strumenti oggi disponibili ad aver consentito quest’autentica “rivoluzione” nel mondo della progettazione, e in tale ottica giocano un ruolo da protagonisti i software CAM. CAM è acronimo di Computer Aided Manufacturing, che in lingua inglese significa produzione assistita da computer, e questi programmi consentono appunto di eseguire l’intero processo progettuale in maniera digitale, curando ogni minimo dettaglio e garantendo livelli di precisione elevatissimi.

Ovviamente, in commercio esiste una gamma piuttosto varia di programmi di questo tipo, ognuno dei quali ha le proprie peculiarità; i software CAM di Tebis, ad esempio, sono molto apprezzati e scelti da aziende operanti in diversi settori. Non c’è davvero alcun dubbio sul fatto che i software CAM siano il futuro delle attività progettuali, o meglio, questi programmi rappresentano già la realtà per tantissime imprese e lo saranno molto presto anche per le poche aziende che faticano ad accettare l’ormai inevitabile cambiamento tecnologico. Sebbene già oggi la domanda di disegnatori meccanici sia altissima, come detto, tutto lascia immaginare che le offerte di lavoro di questa tipologia cresceranno ancor di più nel futuro più prossimo non è affatto improbabile che tali società facciano molta fatica ad individuare dei candidati validi. Quella del disegnatore meccanico è senza dubbio una delle figure più richieste nell’odierno mercato del lavoro: le offerte in cui si ricercano candidati che possano ricoprire con successo questa posizione all’interno dell’azienda sono davvero tantissime, ed è sufficiente una semplice ricerca in rete, magari nei più noti portali di ricerca di lavoro, per rendersene tempestivamente conto.

Progettazione: come è cambiata negli ultimi anni

Prima di spiegare chi è il disegnatore meccanico e di cosa deve occuparsi nell’azienda in cui opera, è interessante sottolineare che il mondo della progettazione è profondamente cambiato negli ultimi anni. Le attività progettuali, ovviamente, non rappresentano una prerogativa esclusiva degli ultimi tempi, tuttavia si sono evolute in maniera importante negli anni e oggi, nelle aziende moderne, sono completamente digitali. Le progettazioni su supporti cartacei, eseguite con strumenti materiali di vario genere, sono ormai solo un ricordo: oggi le attività progettuali sono eseguite interamente in maniera informatica e questo garantisce da un lato una maggiore efficienza e dall’altro un livello di precisione assolutamente estremo. Non solo: se un progetto viene realizzato in modo digitale, esso può poi essere immediatamente trasferito ai macchinari di produzione affinché possano subito “tradurlo” in un oggetto materiale, senza ulteriori passaggi e mantenendo così la precisione realizzativa su livelli massimali.

È questo, d’altronde, uno dei principi alla base della moderna stampa 3D, tramite la quale un progetto eseguito digitalmente può essere “stampato” dando vita a un oggetto materiale perfettamente corrispondente a quanto desiderato.

Una formazione specifica può aprire grandi orizzonti

Alla luce di quanto detto, quindi, per chi è in cerca di lavoro non può che essere una buona idea quella di formarsi per potersi candidare con successo a queste offerte di lavoro. Come si può ben intuire, quella del disegnatore meccanico è una figura professionale per la quale ha una grandissima importanza la competenza tecnica, l’abilità pratica nell’utilizzo dei software CAM, dunque al di là dei titoli di studio ciò che più conta è avere piena padronanza nell’uso di questi strumenti, magari anche grazie ad un’esperienza specifica. La grande maggioranza degli annunci, difatti, si limita a richiedere un diploma di scuola superiore, ovviamente non può che essere positivo il fatto di possedere un diploma di tipo tecnico, o magari anche una laurea in ingegneria o similare. Anche seguire un corso di formazione specifico o maturare un po’ di esperienza pratica, magari attraverso uno stage aziendale, possono rivelarsi dei percorsi efficaci per divenire un disegnatore meccanico e per farsi assumere da una delle tante aziende che ricercano queste figure.