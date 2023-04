Don Gallo protagonista di un fumetto, l’omaggio per i 10 anni dalla scomparsa

Don Gallo, il prete di strada amato da tutti

Sono trascorsi quasi dieci anni dalla morte di Don Andrea Gallo, il prete di strada, come amava farsi chiamare da tutti. La celebrazione del decennale dalla scomparsa - avvenuta il 22 maggio 2013 - sarà preceduto da una bella novità: Don Gallo infatti diventa un fumetto. Il ricordo del prete genovese, in forma di graphic novel, sarà disponibile in libreria e negli store digitali con Feltrinelli Comics a partire dal 16 maggio. L’opera è del fumettista Claudia Calia, realizzata in collaborazione e con il patrocinio dell’Associazione Comunità San Benedetto al Porto, che Don Gallo ha fondato “per gli ultimi” contro i poteri dei ‘potenti’ di turno.

Come lascia intendere il titolo “Allargo le braccia e i muri cadono. Don Gallo e i suoi ragazzi" si tratta di una narrazione biografica ma anticonvenzionale, proprio come il protagonista, perchè è focalizzata sul lascito di Don Gallo, raccontato attraverso le voci di chi l’ha conosciuto e delle realtà che sono sorte grazie al suo esempio. In proposito, l’autore ha spiegato: “Ho cercato di discostarmi da quel che di solito intendiamo per “biografia a fumetti” - racconta l'autore - mostrare il soggetto da piccolo o inventare dialoghi e scene a cui non potrei avere assistito, per esempio. Nel decennale della morte di Don Gallo mi sembrava bello che uscisse un libro che è sì, il racconto della sua vita, ma ricostruito attraverso un lavoro di tipo giornalistico”. Quanto ci ha lasciato dura ancora oggi, il tentativo è di raccontare una storia che è tutt’altro che conclusa.”

La storia dell’uomo e del prete, sempre insieme, come ha ricordato Gianni Gennari su Avvenire: “Incontrarlo era subito un prendere o lasciare ambedue le realtà. O tutto o niente!”