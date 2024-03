Donazioni dai genitori ai figli non tassabili: ecco quando non si deve pagare

Donazioni dai genitori ai figli, niente tasse: ecco quando non si deve pagare. La sentenza

La decisione della sezione tributaria della Cassazione riguardo alle donazioni informali e indirette tra genitori e figli è stata resa nota. Secondo questa decisione, come scrive il Sole 24 Ore, la tassazione sulle donazioni non si applica automaticamente in assenza di un atto scritto registrato, a meno che la donazione non superi un milione di euro e non sia dichiarata volontariamente dal contribuente o rilevata durante un'ispezione fiscale.

La sentenza della Cassazione ha criticato la circolare delle Entrate del 2015, definendola imprecisa e incompleta, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta sulle donazioni informali tra vivi. La Cassazione ha chiarito che le donazioni informali, non documentate per iscritto, non sono soggette a tassazione a meno che non vengano registrate volontariamente o rilevate durante un'ispezione fiscale.

Per quanto riguarda le donazioni indirette, la Cassazione ha stabilito che sono rilevanti ai fini dell'imposta solo se risultano da atti soggetti a registrazione. Tuttavia, non è necessario registrare specificamente l'atto come donazione, a meno che non siano presenti le condizioni per l'applicazione dell'imposta, come la confessione del contribuente durante un'ispezione fiscale. In sintesi, la decisione della Cassazione chiarisce che non vi è un obbligo generalizzato di tassare tutte le donazioni indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, ma solo quando si verificano determinate condizioni specifiche stabilite dalla legge.