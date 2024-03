Leo: "Tagliamo le tasse a chi guadagna più di 50mila €". Il piano di Meloni

Governo, Leo svela il piano per tagliare le tasse anche ai ricchi

Il governo Meloni vuole ridurre le tasse, ma non solo ai ceti medio-bassi, anche a chi guadagna bene. Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo preannuncia novità importanti: "Siamo pronti - dice Leo a Il Corriere della Sera - a tagliare le tasse a chi dichiarerà redditi superiori ai 50 mila euro. Dopo aver ridotto l'Irpef al ceto medio-basso — spiega — dobbiamo pensare a quelli con un imponibile oltre 50 mila euro che, tra aliquota del 43% e addizionali, pagano più del 50%. Ridurremo loro l'Irpef in relazione alle risorse disponibili". Leo spiega anche dove il governo pensa di reperire quelle risorse per la misura.

"Contiamo - prosegue il viceministro dell'Economia a Il Corriere - sul successo del concordato preventivo biennale, che riguarda oltre 4 milioni di partite Iva e autonomi, ai quali, sulla base delle informazioni in possesso dell'amministrazione e dei dati che verranno immessi nel software che l'Agenzia delle Entrate rilascerà entro il 15 giugno, faremo una proposta sulle imposte sul reddito da pagare nel 2024 e nel 2025. I contribuenti - prosegue - la valuteranno ed entro il 15 ottobre decideranno se accettarla. Chi lo farà non subirà controlli".