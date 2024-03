Pensioni marzo, via libera con gli aumenti: ecco chi ci guadagna

Pensioni con più ricche a marzo: ecco come cambiano gli importi

Novità in arrivo per i pensionati a partire da questo marzo 2024: si cominceranno a far sentire gli effetti del taglio delle aliquote Iperf. A partire da questo mese gli importi cominceranno a salire con l’aggiunta di un conguaglio, solo a marzo, relativo agli aumenti non incassati a gennaio e febbraio. Con il messaggio 755/2024, l'Inps ha infatti comunicato che le novità sull'Irpef – introdotte dalla riforma fiscale di fine dicembre 2023 – verranno applicate sulle prestazioni fornite a partire da marzo 2024 (comprese le pensioni). In particolare, l'Istituto ha ricordato la riduzione da tre a quattro degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione delle persone fisiche: 23% per i redditi fino a 28 mila euro lordi annui; 35% tra 28 mila e 50 mila euro; 43% oltre 50 mila euro.

Che cosa cambia rispetto al 2023? L'aliquota al 23% viene estesa anche per i redditi da 15mila a 28mila euro. A partire da marzo 2024 quindi si sentiranno in parte i benefici di questo cambiamento: ci sarà un leggero aumento del trattamento per molti pensionati. Inoltre, sul prossimo cedolino, peseranno anche i conguagli relativi alle differenze di gennaio e febbraio 2024.

Infine, ricordiamo il calendario per ritirare la pensione nel mese di marzo: le prossime pensioni saranno erogate in contanti alle poste a partire da venerdì 1º marzo 2024 fino a martedì 5 marzo 2024. All'esterno degli sportelli potrebbe essere affissa una turnazione alfabetica consigliata per il ritiro che segue quest'ordine: cognomi dalla A alla C: venerdì 1º marzo 2024; cognomi dalla D alla K: sabato 2 marzo 2024 (solo la mattina); cognomi dalla L alla P: lunedì 4 marzo 2024; cognomi dalla Q alla Z: martedì 5 marzo 2024.