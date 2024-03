Irpef, il piano del governo per redditi medi. Benefici da quasi mille euro

Irpef, lo sconto per i redditi medi. Il piano del governo può far risparmiare fino a 940€

Il governo Meloni vuole intervenire sull'Irpef ma in particolare per i redditi medi, quelli che vanno fino ai 55mila € l'anno. Il piano che sta portando avanti il viceministro dell'Economia Maurizio Leo - riporta Il Messaggero - prevede l'aliquota ridotta al 34 o 33 per cento e benefici stimati fino a 940 euro all'anno. Sopra i 50 mila euro di reddito oggi, scatta l’aliquota del 43 per cento, quella massima. Da 28 a 50 mila euro di reddito, invece, si applica l’aliquota intermedia che oggi è fissata al 35 per cento. Il primo passaggio dunque, dovrebbe essere quello di "allargare" lo scaglione medio, facendo salire la soglia, appunto, fino a 55 mila euro.

Secondo le stime elaborate dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti per Il Messaggero, di questo allargamento beneficerebbero circa 440 mila contribuenti. Se l’aliquota intermedia rimanesse al livello attuale, ossia al 35 per cento, questi 440 mila contribuenti otterrebbero un beneficio tra 80 e 400 euro l’anno. Il costo per lo Stato non sarebbe elevato, solo un centinaio di milioni. Ma in realtà nei piani del governo ci sarebbe anche una riduzione dell’aliquota fiscale che, nella versione più "spinta" potrebbe calare fino al 33 per cento e a quel punto si potrebbe arrivare fino a 940€ di benefici all'anno.