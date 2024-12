Donna morta a Roma dopo la caduta di un albero, ci sono 190mila piante a rischio crollo tra malattie e incuria

Donna morta a Roma, si indaga per omicidio colposo. Il crollo dell'albero e le urla dei tre figli

Mentre il sindaco di Roma Gualtieri inaugurava con la premier Meloni piazza Pia, l'opera principe del Giubileo 2025, costata 85,3mln, a Colli Aniene, periferia est della Capitale una donna veniva travolta e uccisa da un albero caduto all'improvviso a causa del forte vento. Era seduta sulla panchina del parco a guardare i figli giocare, quando l’albero le è piombato addosso. Francesca Ianni, 45 anni, insegnante romana, - riporta Il Corriere della Sera - non ha avuto scampo. È morta schiacciata da uno dei rami più pesanti, ferita gravemente l’amica che era accanto a lei. Il dramma è avvenuto in presenza dei suoi tre figli, due bimbi di 12 e 10 anni e una bambina di 7 anni, e il figlio dell'amica Alessia, che in quei secondi fatali si trovavano nell’area giochi, appena a tre metri dal luogo dove è crollato l’albero. "Mamma rispondimi", ha gridato uno dei figli senza ricevere risposta.

Tra le urla disperate e i pianti dei bimbi sono avvenuti i primi soccorsi, ma era già troppo tardi, la donna non ha avuto scampo. Intanto è stato aperto un fascicolo e si indaga per omicidio colposo. Ma questa caduta improvvisa di alberi è un problema ben noto per i cittadini romani. Ci sono circa 190mila alberi a rischio che devono essere controllati nella Capitale. E molti ad alto fusto - prosegue Il Corriere - soffrono di mancanza di cure e di potature da più di 10 anni, cioè da quando la città è rimasta travolta dalla corruzione e dal blocco degli appalti sul verde dovuti alle inchieste di "Mafia Capitale". Sono così molte, tra maltempo, manutenzione carente e piante malate o arrivate "a fine vita" dopo anche 80-90 anni, le cause dei frequenti crolli di alberi in città.

Un problema ben noto che il Comune adesso sta affrontando in maniera più decisa rispetto al passato. Lo scorso ottobre è infatti partito l’accordo quadro da 100 milioni fino al 2027, che si sommano ai 5 milioni stanziati per il Giubileo nel 2025. Nel 2020 i fondi impiegati sul verde sono stati 6,7 milioni, nel 2021 hanno raggiunto quota 18 e nel 2023 si è arrivati a 34 milioni. mai così tante risorse sono state messe a disposizione proprio per la cura del verde.