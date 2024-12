Il Papa oggi aprirà la Porta Santa, comincia ufficialmente il Giubileo 2025. Tutti gli eventi

Giubileo 2025, si inizia oggi. Tutto quello che bisogna sapere

Papa Francesco questa sera aprirà la Porta Santa, dando il via ufficialmente al Giubileo del 2025. Ieri il sindaco di Roma Gualtieri accompagnato dalla premier Giorgia Meloni ha inaugurato l'opera principe di questo evento internazionale spirituale, piazza Pia. Un’enorme piazza in grado di accogliere 150 mila fedeli, interamente pedonalizzata e lastricata con mezzo milione di sanpietrini, che va da Castel Sant’Angelo fino alla basilica di San Pietro passando per via della Conciliazione.

Piazza Pia è l’opera simbolo del Giubileo 2025, perché è quella decisamente più costosa (85,3 milioni) e impegnativa da realizzare ma anche perché - riporta Il Corriere della Sera - rappresenta il legame tra Italia e Vaticano, tra Stato laico e Chiesa. Questo rito solenne della Porta Santa, che verrà aperta dal Papa alle ore 19, dà il via a un anno dedicato al perdono e alla misericordia divina: inizia il Giubileo ordinario 2025, che terminerà nell’Epifania del 2026. L’ultimo è stato quello del 2000, sotto papa San Giovanni Paolo II. Il primo della storia fu promulgato da Bonifacio VIII nel 1300. Nel 2015 Bergoglio aveva indetto il Giubileo straordinario della misericordia.

Tra gli innumerevoli eventi in calendario, quello più ravvicinato è previsto per il 26 dicembre con l’apertura della Porta Santa nel carcere di Rebibbia. Per l’8 e il 9 marzo è atteso il Giubileo del Volontariato, mentre dal 28 luglio al 3 agosto si terrà il Giubileo dei Giovani: previsto un milione di partecipanti da tutto il mondo.