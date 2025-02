Donna partorisce in un hotel e lancia il figlio dalla finestra. Orrore a Parigi

Parigi, donna americana partorisce in un hotel e lancia il figlio appena nato giù dal secondo piano

Una giovane americana ha partorito in un albergo a Parigi e subito dopo ha lanciato il neonato dalla finestra. Inutili i soccorsi per il bimbo, mentre la donna è stata condotta in ospedale e posta in stato di fermo dalla polizia.

Il neonato, precisa la Procura parigina, ''sarebbe stato gettato dalla finestra del secondo piano di un albergo nel ventesimo arrondissement'' alle 6 del mattino. Secondo Paris-Match, la giovane stava effettuando un viaggio studi in Europa insieme ad altri studenti provenienti dagli Stati Uniti.