Donna sotto un treno per un malore: salva grazie alla Polizia Ferroviaria

Nell'ultima settimana, 20 arrestati, 200 indagati e circa 80.000 persone controllate: il bilancio dell'attività della Polizia di Stato sui treni e nelle stazioni ferroviarie.

Tra le storie a lieto fine, il salvataggio di una viaggiatrice nella stazione di Reggio Emilia che, colta da malore, è caduta rovinosamente a terra andandosi ad incastrare con il corpo nello spazio che intercorre tra il margine estremo del marciapiede e la carrozza di un treno viaggiatori in sosta ed in procinto di partire.

Con un intervento immediato gli operatori hanno prima bloccato la partenza del treno, e poi si sono infilati sotto la carrozza, riuscendo così ad estrarre la donna ed a trarla in salvo mettendola in sicurezza. Successivamente, in stato di semi incoscienza, è stata affidata alle cure dai sanitari del 118, che l’hanno condotta presso l’ospedale cittadino per gli accertamenti sanitari del caso.

Nell’ambito dell'operazione Rail Safe Day per la prevenzione di comportamenti scorretti in stazione e sui treni, sono stati poi 20 gli arrestati, 220 gli indagati e 79.943 le persone controllate: è questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, della Polizia ferroviaria.

4.713 le pattuglie impegnate in stazione e 846 a bordo di 1.801 treni. 302 i servizi antiborseggio e 350 le sanzioni elevate. 40 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità; 70 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare.