Dossieraggio, colpire la Juve per fermare la Superlega? Allegri, CR7 e Agnelli

Dossieraggio, tutto porta alla Juventus. Chi c'è dietro a quegli accessi abusivi per fermare i bianconeri?

Emergono nuovi dettagli sull'inchiesta relativa ai presunti dossieraggi che vede tra gli indagati anche il pm antimafia Antonio Laudati e il finanziere Pasquale Striano, oltre a tre giornalisti de Il Domani. C'è un filo bianconero - si legge su La Verità - che collega le vicende degli "spioni", una strana passione per la Juventus. O meglio dire un accanimento. Proprio la Procura di Perugia, infatti, si era occupata del caso dell'esame di italiano del calciatore Luis Suarez, che aveva avuto luogo all'Università del capoluogo umbro. Il trattamento di favore del bomber uruguaiano, che era in predicato di essere acquistato dalla Juventus, finisce al centro di un indagine della Procura cinque anni fa. Si trattò del battesimo del fuoco per Raffaele Cantone, da poco nominato ai vertici. Ci fu una fuga di notizie e lo stesso Cantone decise di "bloccare da oggi a tempo indeterminato tutte le attività investigative".

Ma le "attenzioni" sulla Juventus e sugli esponenti bianconeri continuano anche successivamente, si passa all'inchiesta sui conti del club della Procura di Torino che ha portato all'addio del presidente Andrea Agnelli e tra l'altro anche all'esclusione dalle Coppe del club bianconero. Emerge ora e lo riporta La Verità, che proprio nello stesso periodo Striano verifica l'eventuale esistenza di operazioni sospette a carico di Andrea Agnelli. Era aprile 2021, i giorni in cui si stava annunciando il progetto Superlega, portato avanti dai bianconeri insieme ad altri prestigiosi club europei. Il 7 giugno - stando a quanto risulta a La Verità - le ricerche di Striano si concentrano su altri due tesserati della Juve, si tratta del centravanti Cristiano Ronaldo e dell'allenatore Massimiliano Allegri. Da qui il dubbio, è stato sempre Laudati a chiedere lumi su Agnelli, Ronaldo e Allegri? Oppure a interessarsi era stato qualcuno riconducibile ad altre società nemiche della Juve e della Superlega? Domande ancora senza risposta.