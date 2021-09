Dove conviene fare la spesa? Ecco dove risparmiare fino a 1700 euro l'anno

Dove conviene fare la spesa? L'indagine di Altroconsumo conferma che il giusto supermercato può fare la differenza in temrini di risparmio, che può arrivare fino a 1.700 euro l'anno

La pandemia di Covid-19 ha ridotto ulteriormente la liquidità nelle tasche degli italiani anche per l'acquisto di beni di prima necessità. Oggi è diventato quindi ancora più importante sapere dove conviene fare la spesa. Un aiuto in tal senso arrivare dal report 2021 di Altroconsumo sui negozi più economici dove acquistare.

L'analisi ha riguardato 1.148 punti vendita tra supermercati, ipermercati e discount di 70 città italiani. L'associazione ha verificato oltre 1,6 milioni di prezzi per 125 diverse categorie di prodotti, dagli alimentari, alla cura della persona e della casa fino agli animali domestici. Altroconsumo ha quindi stabilito dove conviene fare la spesa per ognuna delle 70 città prese in esame e ha stilato quattro classifice nazionali per catena di distribuzione e tipo di spesa.

Dove conviene fare la spesa: si può arrivare a risparmiare fino a 1.700 euro all'anno

Considerando la spesa media delle famiglie al supermercato, che secondo i dati Istati nel 2020 è stata di 6.843 euro, nelle città più convenienti si può risparmiare fino al 20% se si sceglie il punto vendita low cost rispetto a quello più costoso. Medaglia d'oro per il Super Rossetto, in provincia di Rovigo, dove si può arrivare a risparmiare fino a 1.700 euro l'anno. A Reggio Emilia e Modena si può arrivare a 1.523 euro e 1.400 a Brescia e Ravenna. A fare la differenza è la concorrenza tra le catene e in questo senso il gap tra Nord e Sud è evidente. In altre città del come Potenza, Pesaro, Sassari e Reggio Calabria si può arrivare a risparmiare appena il 2%, pari a 100 euro l'anno.

Dove conviene fare la spesa: quale supermercato scegliere rispetto alle proprie abitudini di acquisto

Chi solitamente scegliere prodotti più economici per qualsiasi categoria di merce dovrebbe preferire Aldi e in generale i discount, che occupano i primi 8 posti in classifica per convenienza. Todis insieme a Esselunga Superstore sono invece più cari ma all'ultimo posto c'è Carrefour Market. Chi invece alterna prodotti di marca a quelli di brand meno noti o venduti dalla stessa catena di supermercati dovrebbe preferire Eurospin. La scelta meno economica è invece Todis. Infine, chi non può fare a meno delle grandi marchi ma vuole risparmiare dovrebbe recarsi nei punti vendita Carrefour, Spazio Conad e Famila.

Dove conviene fare la spesa: come il Covid-19 ha cambiato i prezzi

L'indagine di Altronconsumo ha inoltre messo in luce come in media 6 prodotti su 8 sono aumentati tra il 2019, anno precedente alla pandemia di Covid-19, e il 2021. Il prezzo della farina, ad esempio, è cresciuto del 27% e potrebbe aver subito il cosiddetto effetto "premium", ovvero una maggiore ricerca da parte degli utenti di prodotti più di nicchia e qualità che fanno crescere il prezzo medio. Aumentati anche i prodotti per l'igienizzazione come i detersivi per pavimenti (+8%). Per quanto riguarda il cibo più amato dagli italiani, la pasta al sugo, il prezzo del pomodori è cresciuto in modo sensibile (+22%) mentre quello della pasta sale solo leggermente +2%).