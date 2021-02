"Draghi?Aspetto un governo d'esperti".Ora i virologi danno pure la formazione

"Mi aspetto prima di tutto un Governo di esperti o come è stato definito il Governo dei migliori". È l'auspicio di Matteo Bassetti direttore di Malattie Infettive al San Martino di Genova: "Il Professor Draghi penso che sia la miglior figura che il paese potesse esprimere - ha aggiunto a Primocanale - Mi auguro che nei dicasteri più significativi possano affiancarsi tecnici e politici. Penso che per la gestione della pandemia, così come per la situazione economica, per la scuola, l'università e la cultura, ci sia bisogno sempre più di tecnici e di chi sa già e ha imparato sul campo come portare un servizio al proprio paese. Mi auguro che ci sia una nuova ripartenza perché ne abbiamo bisogno anche nella gestione dell'emergenza coronavirus". Di certo l'ex presidente della Bce, saprà affidarsi alle persone giuste...