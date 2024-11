Che cos'è la droga della risata, il gas che ha ucciso un 26enne di Lecce

Droga della risata, cos'è? Si parla dell'ossido di azoto, sostanza conosciuta anche come gas esilarante e utilizzata comunemente in campo medico. Costa poco e si trova facilmente

In provincia di Legge un 26enne è morto dopo aver inalato ossido di azoto, meglio conosciuto come la "droga della risata" o più comunemente "gas esilarante". Pare che questo forma di "sballo" sia molto in voga tra giovani e giovanissimi ma i rischi per la salute sono elevati.

L'ossido di azoto o protossido di azoto è una sostanza che viene utilizzata in campo medico sia come analgesico che come anestetico. Viene impiegato in particolare in ambito pediatrico durante il travaglio o dai dentisti per ridurre la sensazione di dolore. L'ossido di azoto si somministra per inalazione e la sua azione, come l'eliminazione dal corpo, è piuttosto rapida. Il gas esilarante da sempre viene però utilizzato anche a scopo ricreativo in quanto produce "sensazioni di euforia, rilassamento e distacco".

Nel 2022 l'Emdccda, il Centro di monitoraggio europeo su droghe e dipendenze, aveva lanciato l'allarme sull'abuso di ossido di azoto in tutta Europa. Questa sostanza non solo crea dipendenza ma l'abuso in alcuni casi può portare alla morte oltre a consuguenze a lungo termine anche carenza di vitamina B12 e disturbi neurologici. La sua diffusione tra i giovani è da imputare alla facile reperibilità (si trova facilmente nei supermercati in forma di cartucce per l'aerosol o la panna montata), il prezzo basso e per il fatto che viene percepito come un farmaco innocuo.