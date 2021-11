Droga stupro, "Aiuto, si butta dalla finestra". Morto diplomatico brasiliano

Droga stupro, "Si butta dalla finestra". Morto diplomatico brasiliano

L'inchiesta sulla droga dello stupro che ha portato all'arresto di 39 persone, tra cui la sorella di Ornella Muti, Claudia Rivelli fa registrare un nuovo colpo di scena. Ci sarebbe stato anche un morto nei festini a base di sesso e stupefacenti della "Roma bene". Un diplomatico brasiliano era stato trovato morto, dopo un gioco bondage. La sua identità - si legge sul Messaggero - è stata svelata proprio da uno degli spacciatori, con una chiamata al 118. "Ha una crisi psicotica, corre per tutto il bed and breakfast, gli sto anche dietro perché ho paura che mi si butta dalla finestra nel frattempo».

Il 9 dicembre 2019 - prosegue il Messaggero - lo spacciatore chiama i soccorsi: "Le serve ambulanza?», l'uomo fornisce l'indirizzo di Roma all'operatore: "C'è un ragazzo che ha una crisi psicotica sta facendo un casino terrificante, corre su e giù, signora, corre su e giù ed io gli sto appresso anche per questo non riesco a parlare con lei». Si sentono urla, bestemmie. «Ho paura che si butti dalla finestra». Ieri Claudia Rivelli, sorella di Ornella Muti, finita agli arresti domiciliari, non ha risposto al gip. Mentre alcuni dei presunti spacciatori, finiti in carcere faranno ricorso al Riesame.