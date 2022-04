Duplice omicidio in Calabria: i cadaveri sono stati ritrovati in un'automobile

I carabinieri non stanno trascurando alcuna pista, ma pensano a un movente legato alla criminalità (Lapresse)

Esecuzione in piena campagna: si pensa a un regolamento di conti

Una coppia è stata uccisa con colpi di arma da fuoco nella campagna di Castrovillari, in Calabria. Si tratta del 57enne Maurizio Scorza e della sua giovane compagna, di nazionalità marocchina e residente a Villapiana. I due cadaveri sono stati ritrovati all’interno di un’auto, in una zona isolata dalla contrada Giammellona: la donna era al volante, mentre l’uomo giaceva nel portabagagli.



Su entrambi i corpi sono stati rinvenuti numerosi fori provocati dai proiettili. Il movente del duplice omicidio resta da chiarire e i Carabinieri non escludono alcuna pista, anche se quella prevalente pare ricondurre a una vendetta maturata negli ambienti della criminalità, vista anche la modalità dell’esecuzione.

Leggi anche: