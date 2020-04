E' arrivato il momento di riaprire? Infuria il dibattito. Di' la tua

L'intervento di Arturo Artom su Affaritaliani/

Coronavirus: da ora è influenza o ebola? Il rischio è di uccidere l'Italia



Sfida tra le Regioni, soprattutto quelle del Sud con in testa la Calabria di Jole Santelli, e il governo Conte. Il presidente del Consiglio e la task force guidata da Vittorio Colao si muovono all'insegna della massima prudenza e la Fase 2 dell'emergenza Covid-19, che poi è una Fase 1,5, prevede ancora molte restrizioni e tanti limiti. La Calabria ha riaperto bar e ristoranti, Conte ha definito atti illegittimi quelli delle Regioni che tolgono anche in parte le restrizioni ma la presidente Santelli ha annunciato di voler andare avanti. Intanto commercianti e parrucchieri sono sul piede di guerra, per non parlare degli hotel e di chi in generale lavora nel settore turistico. I virologi e i tecnici continuano a invitare alla cautela, mentre il dramma economico e occupazionale spinge a riaprire. Che fare dunque? Hanno ragione Conte e Colao o le Regioni guidate dalla Santelli e le tante categorie che chiedono di riaprire per non affossare definitivamente l'economia?