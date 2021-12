Egitto, Zaki sarà scarcerato ma non assolto

Patrick Zaki sarà scarcerato (firmato l'ordine) ma non assolto: verrà rilasciato nelle prossime ore e dovrà apparire davanti alla corte di nuovo il 1 febbraio. "Un enorme sospiro di sollievo perche' finisce il tunnel di 22 mesi di carcere e speriamo che questo sia il primo passo per arrivare poi ad un provvedimento di assoluzione", ha spiegato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, all'ANSA commentando la notizia della scarcerazione. "L'idea che Patrick possa trascorrere dopo 22 mesi una notte in un luogo diverso dalla prigione ci emoziona e ci riempie di gioia. In oltre dieci piazze italiane questa sera scenderemo con uno stato d'animo diverso dal solito e piu' ottimista"

La cronologia della giornata che portato alla scarcerazione di Patrick Zaki

Zaki: in aula al processo in Egitto assicura, "sto bene". Niente manette

Presente nell'aula del tribunale di Mansura in cui e' in corso l'udienza del processo a suo carico, Patrick Zaki ha risposto di stare "bene" a chi si e' informato sulle sue condizioni. E' quanto si apprende dall'Egitto. Nei giorni scorsi si erano diffuse notizie di un peggioramento della sua salute in seguito a un pestaggio in carcere, ma successivamente erano state definite "un malinteso" dalle persone a lui vicine. Stamattina, secondo quanto risulta all'Agi, lo studente egiziano dell'universita' di Bologna non era ammanettato.

Zaki: Amnesty, speriamo il meglio ma temiamo il peggio

"Oggi l'udienza del processo a Patrick Zaki. Speriamo il meglio ma temiamo il peggio": e' il testo che Amnesty International Italia ha postato sul suo profilo Twitter. "Intanto - si legge ancora nel messaggio dell'Ong che fin dall'inizio segue con attenzione l'evoluzione del caso Zaki in Egitto - non si ferma la mobilitazione". Nelle scorse ore a Bologna, sede dell'universita' in cui studia Zaki, un centinaio di attivisti hanno manifestato per chiedere la sua liberazione; un presidio e' in programma anche per questo pomeriggio a Roma. Il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury ha dichiarato che quella di oggi potrebbe essere l'udienza decisiva per Patrick, giacche' altri processi come il suo sono arrivati o stanno volgendo alla fine. La speranza e' che un giudice riconosca, dopo quasi due anni, l'infondatezza dell'accusa di diffusione di notizie false. Il timore e' che la magistratura egiziana non rinneghi se' stessa ed emetta una condanna: se cio' accadesse, sarebbe uno sviluppo terribile, anche perche' nei confronti delle sentenze dei tribunali d'emergenza non e' previsto appello".

Zaki: legale chiede accesso a prove e verbali inchiesta

Si e' conclusa a Mansura la prima parte dell'udienza del processo contro Patrick Zaki, in carcere dal 7 febbraio 2020 con l'accusa di avere diffuso informazioni false. Secondo quanto si apprende, la legale che ne cura la difesa per conto della Ong Eipr, che nell'udienza precedente di fine settembre aveva ottenuto di esaminare il fascicolo dell'accusa, ha oggi presentato alcune richieste aggiuntive: di avere accesso a tutte le prove, i filmati e i verbali che fanno parte dell'inchiesta a carico di Zaki. All'udienza partecipano come osservatori i rappresentanti dell'ambasciata italiana accompagnati dai colleghi di altri importanti Paesi alleati, come segnale dell'interesse che il caso dello studente egiziano all'universita' di Bologna suscita nella comunita' internazionale e non solo italiana. Si attende la risposta del giudice. A presenziare all'udienza di oggi, oltre ai diplomatici dell'ambasciata italiana al Cairo, ci sono anche rappresentanti di Canada, Usa e Spagna oltre a una legale della delegazione dell'Unione europea al Cairo, secondo quanto apprende l'Agi. L'avvocata dell'Ong Eipr, con cui Patrick Zaki collabora e che si e' assunta la difesa dello studente egiziano da quando e' stato arrestato all'aeroporto del Cairo di ritorno da Bologna per un periodo di pausa dagli studi, attende che il giudice si pronunci sulle sue richieste di acquisizione di atti.