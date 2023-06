"Ehi, che cazzo guardi?", follia a Bari: baby gang ferisce a pugni un 18enne

Baby gang a Bari, pugni per uno sguardo: labbro spaccato

Ormai il fenomeno delle baby gang impazza in tutte le grandi città d'Italia e non solo. Gli episodi di violenza gratuita solo per marchiare il territorio si susseguono. L'ultimo in ordine di tempo si è registrato a Bari. Sabato sera, - si legge sul Quotidiano di Puglia - un 18enne di Palese, quartiere a nord di Bari è stato malmenato solo per uno sguardo di troppo. "Ehi, che c... guardi?». Scusa? "Che c... guardi" ha insistito quel ragazzo in via Dante, angolo con via Sparano, intorno alle 21, assieme ad alcuni suoi amici. Era a passeggio in compagnia di suo fratello, minorenne, e il suo sguardo si è posato su quel giovane soltanto di sfuggita.

E per quell'incrocio casuale - prosegue il Quotidiano di Puglia - il 18enne ha rimediato anche un pugno in pieno volto, prima di essere soccorso dai propri genitori e trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Bari. Quelle percosse, fra l'indifferenza dei passanti, hanno lasciato il segno: un labbro spaccato e vistosi ematomi, che gli sono valsi una prognosi di 5 giorni, salvo complicazioni, così come riportata nel referto stilato dagli operatori sanitari. I giovani malviventi, "circa una ventina di ragazzini" secondo alcune testimonianze, sono fuggiti e l'aggressore è stato individuato dalla Questura di Bari grazie alle telecamere della zona. Ennesimo episodio di violenza senza motivo.