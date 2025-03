Elena Maraga, la maestra di Treviso verso Le Iene. Il servizio sul "lato oscuro di OnlyFans”

Elena Maraga, la maestrina di Treviso verso Le Iene: “Il lato oscuro di OnlyFans”

Elena Maraga quasi 30 anni da Treviso e un fisico scolpito: maestra in una scuola paritaria, ora sospesa dal servizio, tra poco avrà un futuro in tv. Le Iene starebbero preparando un servizio sul “lato oscuro di OnlyFans”. Una chiusura di stagione sensazionale che porterebbe l'ormai “quasi ex maestra” verso lo star system.

Tutti i profili da Ig a Telegram e Onlyfans

Maraga, ormai trend social, vede il profilo di IG principale @ele.emmee verso i 20 mila follower ma l'effetto la giovane di Treviso lo sta vivendo sul secondo profilo riservato @itsbabylee dove il contatore non appare poiché “riservato”. Per non parlare di OF sempre top secret. Nel business plan della fitness c'è anche un canale Telegram che viaggia verso i 5000 iscritti e ora anche la tv.

Con l'estate si prevede un boom di notorietà

Si prepara un boom estivo che potrebbe convincere i legali della maestra a negoziare l'accordo che stanno discutendo con la scuola per un suo addio “in bonis”.

La trattativa con la scuola: un anno di stipendi

Lei si ostina a non voler rassegnare le dimissioni ed è tutt'ora in un limbo professionale definito “sospensione”. Cosa chiede per lasciare? Difficile saperlo “all'euro” ma si parla insistentemente di un trattamento di fine rapporto che comprenda almeno 12 mensilità a titolo di indennizzo”. Sull'ipotesi di lasciare ha chiaramente detto: “Io non mi licenzio, assolutamente. Non esiste proprio. Devono farlo loro, se vogliono. Dopotutto non ho ucciso nessuno né ho maltrattato alcun bambino”. E pur di evitare una causa e ulteriore clamore, l'Istituto avrebbe incaricato un legale di aprire la trattativa.