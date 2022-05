Elkann prosegue gli affari in Russia: il socio si chiama Vladimir Novik. Chi è

Iveco e la joint venture in Russia con Vladimir Novik

Iveco (controllata da Exor) 2 mesi fa annunciò la possibile uscita dalla joint venture con sede sui monti Urali, in Russia. Ma ancora non è successo nulla nonostante la guerra in Ucraina prosegue da quasi tre mesi. Lo riporta oggi il Fatto Quotidiano, che propone l'identità del socio russo degli Elkann. "L’identità emerge dal registro commerciale russo. Si tratta di Vladimir Novik. È lui ufficialmente l’uomo con cui la famiglia italiana deve trattare per uscire dalla Russia senza farsi troppo male", si legge sul Fatto.

"Su di lui ci sono pochissime informazioni pubbliche. Diversi media russi lo descrivono come manager di grande esperienza nel settore dei camion", prosegue il Fatto. "Eppure Novik dovrebbe essere persona piuttosto nota, perlomeno in Russia. La sua quota di capitale nella joint venture con Iveco vale infatti 43,5 milioni di rubli, circa 650 mila euro al cambio attuale. L’azienda ha 339 dipendenti, nel 2021 ha fatturato 8,4 miliardi di rubli (112 milioni di euro), con un utile netto di 338 milioni di rubli (4,4 milioni di euro), debiti per 4,5 miliardi di rubli (66 milioni di euro) a fronte di un attivo di 4,4 miliardi di rubli (64 milioni di euro). Non è dato sapere chi abbia finanziato il debito m on st re della società, ma di certo i numeri del bilancio fanno capire perché uscire dalla joint venture non è un’operazione semplice", conclude il Fatto Quotidiano.

Dal gruppo italiano hanno invece fatto sapere al Fatto che “l’analisi sullo scioglimento della joint venture è ancora in corso: non abbiamo trovato finora la strada migliore per realizzarla, ma la possibilità che avvenga resta sul tavolo”, ricordando che le forniture di veicoli e componenti alla Russia e alla Bielorussia sono state interrotte già ad inizio marzo.

