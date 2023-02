Elkann sommerso dai debiti; 40 mln bruciati in occhiali di Italia Indipendent

Lapo Elkann, "addio" a Italia Indipendent: oltre 40 milioni di euro per salvare la società di occhiali

Italia Indipendent, quotata a Piazza Affari, è costata caro a Lapo Elkann, che è stato costretto a versare circa 40 milioni di euro per tenere in piedi la sua società di occhiali e lifestyle negli ultimi sei anni. Così come riporta Milano Finanza, l’ultimo esborso di denaro dell’imprenditore erede della famiglia Agnelli ammonta a 12,8 milioni, necessari per salvare la sua creatura. Italia Indipendent, travolta dai debiti ha raggiunto un accordo con i creditori – approvato al 99% – sul piano di ristrutturazione del gruppo che prevede appunto “l’apporto di risorse finanziarie esterne messe a disposizione dall’azionista di maggioranza di IIG” ( Italia Independent Group), cioè Lapo Elkann, che ne è anche presidente. La comunicazione è stata effettuata nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi avviata lo scorso giugno.

Secondo l’accordo, i creditori di IIG saranno rimborsati al 10% e quelli della controllata Italia Independent al 20%, con anche un eventuale earn-out derivante dalla valorizzazione degli asset. I 12,8 milioni di Lapo sono un prestito, che sarà rimborsato eventualmente per ultimo, una volta soddisfatti tutti i creditori. L’erede Agnelli, fratello del presidente di Stellantis ed Exor, John, aveva già versato nella società 25 milioni di euro negli ultimi cinque anni, come ha ricordato lo stesso Lapo nell’assemblea dello scorso settembre, compresa la rinuncia a 5 milioni di obbligazioni emesse da IIG.

Lapo Elkann e il flop degli occhiali. I debiti dell'erede Agnelli

La società ha abbandonato la produzione di occhiali, il cui mercato è stato particolarmente impattato dalle chiusure per Covid, trasformandola in attività di utilizzo del brand "Italia Independent" e "Laps", anche su licenza. Per questo motivo sono state avviate le procedura di licenziamento dei 29 dipendenti. IIG nella semestrale 2022 registrava perdite portate a nuovo per 65 milioni e debiti per circa 20 milioni mentre la controllata aveva un patrimonio negativo per 22,4 milioni.