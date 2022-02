Elly Schlein ospite di Prime Minister Napoli il 5 febbraio: "Divento politica"

Elly Schlein alla terza lezione di Prime Minister Napoli per mostrare alle ragazze cosa significa fare politica e lavorare per la collettività

In questa lezione, “Divento Politica”, le ragazze che frequentano la scuola di Prime Minister avranno

la possibilità di confrontarsi e ascoltare l’esperienza diretta di una protagonista della politica

italiana che vanta esperienze sia internazionali che territoriali.

L’obiettivo di questa lezione è quello di mostrare alle ragazze cosa significa fare politica e cosa

significa creare un movimento e come poter lavorare per la collettività. La scuola ha l’obiettivo di far avvicinare le giovani donne alla politica intesa come “capacità di guidare e interpretare la società” e di formare le nuove leader di domani, le future Prime Ministre.

La terza lezione di Prime Minister Napoli si terrà il 5 febbraio dalle ore 10:00 sulla piattaforma Zoom con un’ospite di eccezione: Elly Schlein, ex europarlamentare e attuale vicepresidente della regione Emilia-Romagna.

La terza edizione di Napoli quest’anno è arricchita da nuove testimonial e ha l’obiettivo di affrontare

molti argomenti inerenti alla democrazia, ai diritti, al femminismo, al razzismo e alla consapevolezza

di sé.

Prime Minister nasce dall’idea e dall’impegno di quattro giovani donne: Angela Laurenza, Denise Di

Dio, Eva Vittoria Cammerino e Florinda Saieva con l’obiettivo di creare uno spazio in cui giovani

donne possano esprimere liberamente le proprie ambizioni e diventare tutto ciò che vogliono.

Angela Laurenza, coordinatrice della scuola napoletana dice: «Le ragazzƏ che partecipano

quest’anno alla scuola di Prime Minister Napoli sono molto appassionatƏ e hanno tanta voglia di

condividere le proprie esperienze e proprio per questo vederle confrontarsi con chi la politica la vive

tutti i giorni rappresenta per noi un bel momento di confronto e una bellissima opportunità per le

nostre ragazzƏ»

Team Prime Minister Napoli: Giuseppe Carullo, Diana Varriale, Asia Mormone, Elena Greco, Sabrina

Carnemolla, Francesca Pia Macchia, Valeria Roberti, Francesca Formato, Sara Addeo, Chiara Bianco, Sara M

Barbaglia, Tiziana Cristiani, Fabrizio Chello, Anna Riva, Angela Pacca, Emanuele La Veglia.

Prime Minister Napoli, programma della terza edizione

Come divento... prima ministra

MODULO 1

Democrazia e Femminism*: Diventiamo Sorelle

Nel primo modulo della terza edizione di Prime Minister Napoli ci proponiamo di affrontare le basi

della scienza e della storia politica in una chiave femminista, approfondendo i fondamenti e la storia

delle nostre evoluzioni sistemiche.

Lezione 0: Divento NUOVA

Decostruendo...Mi Ricostruisco

Lezione 1: Divento... DEMOCRATICA

Di Democrazia...Voglio Vivere

Lezione 2: Divento… SINDACA

La Pubblica Amministrazione… È il mio Lavoro

Lezione 3: Divento... POLITICA

La Lotta di Una...La Lotta di Tutte

MODULO 2

Lotte Globali e Azioni Locali: Il Cambiamento Parte dal Mio Piccolo Grande Mondo

Nel secondo modulo ci proponiamo di affrontare i temi delle agende globali, i loro effetti nella

dimensione territoriale e come la nostra personale azione può diventare politica e globale.

Lezione 4: Divento...AMBIENTALISTA

Madre Terra: Resiliente, Ambientalista, Antisistemica

Lezione 5: Divento... ANTI-RAZZISTA

Rifiuto...Ogni Tipo di Discriminazione

Lezione 6: Divento... RAPPRESENTANTE

La Scuola... Riparte da Me per un’Educazione Inclusiva

MODULO 3

Imparo, Creo, Agisco...Cambio e Divento PRIMA MINISTRA

Nel terzo modulo la teoria e l’azione interna al gruppo di Prime Minister, diventa azione collettiva e

implementazione sulla realtà locale. Le Primers approfondiscono i temi più strutturali dell’essere

Donna oggi giorno, confrontandosi allo stesso tempo con la presentazione del loro progetto di

azione sociale e politica.

Lezione 7: Divento...DONNA

Rieducazione al consenso...la cultura come arma contro la violenza

Lezione 8: Divento...CONSAPEVOLE

Conosco Me Stessa...E Così Conoscerò il Mondo

Lezione 9: Divento…PRIMA MINISTRA

Presento al Mondo le mie Idee...perché sono Importanti