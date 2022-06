Elodie: "Nessuno mi ha agitato quanto Marracash" - FOTO

La cantante svela alcuni particolari della sua relazione con Marracash



La madrina del Pride di Roma, Elodie si racconta in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Soprattutto, la cantante chiarisce le voci sul rapporto con il suo ex, il cantante Marracash e rivela ai fan alcuni particolari scottanti: "È stato molto forte con Fabio: l’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno. È animalesco, ha quel tormento animale, e poi mi stupisce quante cose sa e quante me ne ha insegnate nel tempo. È elegante, era molto bello vederlo scrivere le sue canzoni. Ed è stato l’essere umano che più mi ha agitato".

Mentre, sulla relazione attualmente che c'è tra i due la definisce 'complicata' e non sa come potrebbe evolversi: "Certe volte scappi, ma io l’ho già fatto nella mia vita, questa volta ho deciso che voglio essere adulta e fare quello che veramente sento e non quello che è più semplice".