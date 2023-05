Emilia Romagna, assicurati senza risarcimenti: "Alluvioni non coperte"

Maltempo Emilia Romagna, il dramma degli alluvionati senza risarcimenti per le case

Dopo i danni, tanti, anche la beffa. Diversi residenti in Emilia Romagna colpiti dal maltempo e dall'alluvione sonon assicurati, ma non saranno risarciti sulla casa. Questo perché per i contratti le catastrofi non sono coperte. Lo racconta oggi Repubblica, che racconta come "in questi giorni di frenesia per i cittadini di Forlì, Cesena o Faenza, con cantine ancora invase dal fango e strade piene di rifiuti da raccogliere, negli uffici dei sindacati degli inquilini e delle associazioni di piccoli proprietari si stanno riversando decine di persone a raccontare di aver contattato le proprie agenzie ma di aver ricevuto più o meno sempre la stessa risposta: «Ci dispiace, ma la sua polizza non copre eventi come questo»".

Solo pochi italiani hanno infatti assicurato la casa contro gli eventi naturali. E dunque la grande maggioranza della persone che hanno perso la casa "non riceveranno niente dalle loro compagnie, perché queste polizze non coprono i cosiddetti “eventi catastrofali”, come appunto l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna.

"È decisivo che il decreto del governo chiarisca la natura di questo evento — spiega Valentino Minarelli, segretario regionale del Sunia Cgil a Repubblica — ma anche che le compagnie non si nascondano dietro ai cavilli nascosti nei contratti».

Ma, spiega Repubblica, "le compagnie però si difendono e ricordano le azioni prese a sostegno degli alluvionati. In Italia però (sono dati Ania) il 75% delle abitazioni è esposto a un rischio significativo di calamità naturali, ma poco meno del 5% viene protetto con una polizza apposita".