Enna, una 15enne si impicca all'altalena di casa. L'ombra di un suo video hard diffuso in rete dietro alla tragedia

Enna, ragazzina 15enne si toglie la vita: l'ombra del revenge porn

Una ragazzina di 15 anni è stata trovata morta nel giardino di casa sua a Piazza Armerina in provincia di Enna. Si tratterebbe di suicidio, la giovane si sarebbe tolta la vita impiccandosi alla corda dell’altalena, nel giardino della villetta in cui viveva con i genitori e i due fratellini. La tragedia è avvenuta nella mattinata di martedì e c’è l’ombra del revenge porn dietro questo suicidio. A trovare il corpo - riporta Il Corriere della Sera - è stata la madre che, poche ore prima, era andata a prenderla a scuola. Le insegnanti l’avevano chiamata dicendole che la figlia non si sentiva bene e che voleva tornare a casa. La donna l’aveva poi lasciata sola in giardino ed era uscita per fare delle spese. Al ritorno la scoperta: la corda attorcigliata al collo, il corpo ormai senza vita. Inutili i soccorsi.

Sulla vicenda indaga la Procura di Enna che ha aperto un fascicolo, ancora a carico di ignoti, per istigazione al suicidio. Una mossa - prosegue Il Corriere - che ha consentito agli inquirenti di sequestrare il pc e il cellulare della giovane. Le ragioni del gesto — sospettano gli inquirenti — potrebbero essere svelate proprio dalle chat e dai messaggi inviati e ricevuti dalla adolescente. La ragazzina avrebbe avuto una brutta lite con una compagna. Una lite tra adolescenti, qualche spintone, alcune parole di troppo, ma soprattutto un cenno a un video hard che sarebbe circolato nelle chat.

L'analisi dei dispositivi sequestrati potrebbero chiarire se sono vere le voci di un video hard che l’avrebbe vista protagonista e che sarebbe stato diffuso in chat. Una storia che, dicono alcuni testimoni, a scuola era ormai di dominio pubblico tanto che la ragazza sarebbe stata offesa e insultata in pubblico e sarebbe piombata in uno stato di profonda sofferenza.