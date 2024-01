Epstein e i video sexy di Trump, Clinton e del principe Andrea

Caso Epstein, i video sexy: da Trump al principe Andrea

Jeffrey Epstein aveva registrazioni video di rapporti sessuali con una donna di Donald Trump, Bill Clinton, il principe Andrea e Richard Branson. Lo riporta il New York Post, rilanciato dall'Ansa, citando i nuovi documenti pubblicati sul finanziere morto suicida in carcere travolto dalle accuse di pedofilia e traffico sessuale. Le carte svelano le dichiarazioni rilasciate da Sarah Ransome, una delle accusatrici di Epstein, secondo la quale Trump avrebbe avuto "relazioni sessuali" con una donna nell'abitazione di Epstein a New York "in diverse occasioni".