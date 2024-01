Trump, Clinton, Michael Jackson, Andrea: desecretati 150 nomi legati a Epstein

Epstein, desecretata lista di 187 nomi legati al suo caso

Il giudice di New York ha desecretato l’elenco delle 180-200 persone legate a Jeffrey Epstein, il milionario newyorkese accusato di pedofilia e morto in carcere nel 2019. I nomi fanno parte di una lista citata nella causa che una delle accusatrici, Virginia Giuffre, ha avviato nei confronti di Ghislaine Maxwell, la donna accusata di aver gestito per anni il traffico sessuale di minorenni per accontentare Epstein, suo ex compagno.

Giuffre, che ha accusato Epstein e Maxwell di averla forzata ad avere un incontro sessuale con il principe britannico Andrea, quando lei aveva 17 anni, ha denunciato l’ereditiera per diffamazione. Maxwell l’aveva definita una bugiarda. Nel 2021 Giuffre aveva denunciato anche il principe Andrea, ma poi le parti avevano raggiunto un accordo milionario per chiudere la vicenda.

Tra gli altri nomi, i quali non indicano condotte criminali da parte delle persone citate nell’elenco, compaiono anche gli ex presidenti statunitensi Bill Clinton e Donald Trump, che però non sono accusati di alcun reato.

Ma non solo. I documenti includono rapporti della polizia e trascrizioni di colloqui con alcune delle donne che avevano accusato Epstein di sfruttamento sessuale. Un documento contiene una lunga testimonianza del 2016 di una di loro, Johanna Sjoberg, che raccontava di aver incontrato Michael Jackson, celebre star della musica pop, nella casa di Epstein a Palm Beach, in Florida: la testimonianza non contiene però accuse di qualche tipo nei confronti dello stesso Jackson.

Sempre Sjoberg ha raccontato di aver partecipato a una cena in una delle case di Epstein in cui era presente anche l’illusionista David Seth Kotkin, noto come David Copperfield: secondo la testimonianza della donna Kotkin sarebbe stato a conoscenza del fatto che nel sistema di sfruttamento sessuale messo in piedi da Epstein e Maxwell alcune donne venivano poi anche pagate per reclutarne altre. La testimonianza non contiene però qualcosa di più specifico: Associated Press ha contattato Kotkin per saperne di più, ma senza ricevere risposta.