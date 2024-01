Oscar Pistorius da venerdì in libertà vigilata per l'omicidio della fidanzata

Pistorius pronto ad uscire dal carcere in libertà vigilata. La madre della vittima: "Non credo alla sua versione"

L'ex campione paralimpico sudafricano Oscar Pistorius uscirà di prigione con la condizionale venerdì, quasi undici anni dopo l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp. L'amministrazione carceraria ha confermato mercoledì il divieto di parlare con i media. Secondo la legge sudafricana, un condannato può ottenere la libertà condizionata una volta scontata metà della pena. L'ex atleta dovrebbe essere rilasciato venerdì da un carcere alla periferia della capitale Pretoria. Né l'ora, né i dettagli logistici sono stati resi noti dalle autorità, per motivi di "sicurezza". I giornalisti presenti all'esterno del carcere non avranno la possibilità di "scattare foto o immagini di Pistorius", ha avvertito l'amministrazione carceraria.

All'annuncio del suo rilascio anticipato, la madre della vittima, June Steenkamp, ha dichiarato di non credere ancora alla "versione di Oscar" e di essere convinta che egli non si sia "riabilitato" durante la detenzione. Nell'ambito della libertà vigilata fino al termine della pena, nel 2029, Oscar Pistorius dovrà sottoporsi a una terapia per la gestione della rabbia e della violenza contro le donne.