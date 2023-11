Pistorius ottiene la libertà condizionale: dieci anni fa uccise la fidanzata

Oscar Pistorius fuori dal carcere: ha ottenuto la libertà condizionale. Dieci anni fa l'omicidio della sua fidanzata

L'ex atleta Oscar Pistorius ha ottenuto oggi in Sudafrica la libertà condizionata nel processo per l’uccisione della sua fidanzata dieci anni fa: sarà scarcerato a gennaio. Il corridore olimpico con doppia amputazione è stato condannato con un'accusa paragonabile a omicidio di terzo grado per aver sparato a Reeva Steenkamp nella sua casa nel 2013. È in prigione dalla fine del 2014.

La madre della vittima non si è opposta alla cauzione ma, in una lettera inviata alla commissione per la libertà vigilata, ha detto di chiedersi se gli "enormi problemi di rabbia" di Pistorius siano stati veramente affrontati in carcere, aggiungendo che sarebbe potenzialmente "preoccupata per la sicurezza di qualsiasi donna" che entrasse a contatto con lui.