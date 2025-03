Sequestrano la figlia perché ama una donna, gps per seguirla e poi le violenze: arrestati i genitori della 19enne

Ercolano, non accettano la relazione con un'altra donna: figlia sequestrata. Ma le telecamere...

I genitori di una ragazza di 19 anni sono stati arrestati a Ercolano, in provincia di Napoli. L'accusa è di sequestro di persona e violenze. La vittima di questa vicenda è proprio la loro figlia, finita nel mirino di mamma e papà semplicemente perché innamorata di una persona del suo stesso sesso. I genitori, infatti, non accettano l’orientamento sessuale della figlia a tal punto che arrivano a minacciare lei e la sua compagna 20enne di dare fuoco all'abitazione in cui vivono. Le due donne a quel punto decidono di rifugiarsi nell'abitazione di una loro amica. Ma i genitori della 19enne dopo aver installato un gps nel cellulare della figlia, riescono a trovarle.

Si presentano sotto casa della loro amica, prelevano con forza la figlia, le strappano lo smartphone dalle mani e la trascinano in auto per poi rinchiuderla in casa. Sentito il racconto e visti i filmati delle telecamere davanti all'abitazione, i carabinieri vanno sul posto e attivano la bodycam. Prima dell'irruzione sentono le urla e il pianto di una donna provenire dall'interno dell'appartamento. I militari ascoltano la sua storia: oltre ai fatti appena avvenuti, la 19enne racconta anche altri episodi di violenza, percosse e minacce da parte dei genitori per costringerla ad interrompere la sua relazione sentimentale. Il padre e la madre della ragazza vengono arrestati per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia.