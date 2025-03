Omicidio Pierina, nuova svolta: legame con l'incidente quasi mortale del figlio (5 mesi prima)

Omicidio Pierina, il misterioso incidente del figlio: qualcosa non torna

Ennesima svolta nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa nel garage di un condominio a Rimini il 3 ottobre 2023. Per questo delitto è in carcere il senegalese e suo vicino di casa Louis Dassilva. Proprio l'unico indagato per questo omicidio è stato chiamato nuovamente in causa anche per un altro fatto che potrebbe essere collegato alla morte di Pierina. Il delitto della 78enne potrebbe essere legato al misterioso incidente stradale avvenuto cinque mesi prima e in cui rimase gravemente ferito il figlio, Giuliano Saponi. Il caso - riporta Il Corriere della Sera - stava per essere archiviato e Saponi sembrava ormai rassegnato all’idea che a ridurlo in fin di vita fosse stato un pirata della strada rimasto ignoto. Ma l’ultimo interrogatorio fiume di sua moglie, Manuela Bianchi (indagata per favoreggiamento), sta riscrivendo buona parte di questo giallo ambientato nel condominio di via del Ciclamino, alla periferia di Rimini.

Compresi i retroscena del misterioso incidente del marito. "Ho avuto il sospetto - avrebbe detto Manuela Bianchi e lo riporta Il Corriere - che Louis potesse essere coinvolto nell’incidente di mio marito Giuliano". Il resto lo hanno messo assieme gli inquirenti. Ne sono certi i legali dei figli di Pierina. "Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva — affermano gli avvocati — aveva raccontato che il giorno dell’incidente loro erano fuori Rimini per un funerale. Invece le celle telefoniche li collocano nei pressi del condominio dove risiedono". Dalla Procura non trapela nulla di ufficiale, ma a quanto pare il pm che indaga sull’omicidio Paganelli starebbe per avocare anche il fascicolo sull’incidente di Saponi. Presto il caso potrebbe essere riaperto con l’ipotesi di reato di tentato omicidio. Una sorta di prologo del delitto di Pierina, uccisa perché era diventata testimone scomoda della relazione tra Louis Dassilva e la nuora.