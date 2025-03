Evade dai domiciliari pur di non stare a casa con la famiglia, arrestato

Evade domiciliari e ai carabinieri spiega: "Meglio in carcere che in famiglia"

Due arresti per evasione dei carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese. Nel primo caso i militari del Nor - Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 43enne, palermitano, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per evasione: si era presentato al carcere di Termini Imerese, affermando di volersi costituire agli agenti della Polizia penitenziaria e di preferire di gran lunga la cella alla famiglia. Il 43enne è stato dichiarato in arresto e dopo l’udienza di convalida nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel secondo caso i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 32enne, del luogo, già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L’uomo infatti, durante la notte si sarebbe dovuto trovare all’interno della propria abitazione, ma era altrove e ha tentato di giustificarsi dicendo di essere uscito di casa solo per comprare le sigarette. L’arresto è stato convalidato dal gip di Termini Imerese.