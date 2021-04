Fabrizio Corona si taglia le braccia, soccorso a casa. Video choc su Instagram

Fabrizio Corona si taglia le braccia, soccorso a casa. Il video choc nelle stories di Instagram.

Fabrizio Corona torna a ferirsi. Si tratta dell'ennesimo episodio di autolesionismo da parte dell'ex agente fotografico, di nuovo ai domiciliari, che si è ora inflitto tagli alle braccia mostrandosi poi ancora una volta su Instagram, dove nelle stories esibisce il volto impregnato di sangue e un braccio avvolto da una fascia bianca. I soccorsi lo hanno raggiunto al suo domicilio. "Ho perso molto sangue" ha dichiarato. "Adesso vado a curarmi, poi torno in carcere".

L'ex re dei paparazzi era tornato a casa da qualche giorno, di nuovo agli arresti domiciliari, dal carcere di Monza dove si trovava in seguito alla revoca da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano dell'11 marzo scorso del differimento pena in detenzione domiciliare, per una serie di violazioni delle prescrizioni, concessogli nel dicembre 2019 per una patologia psichiatrica. In seguito alla decisione Corona si ferì ad un braccio, rompendo un vetro dell'ambulanza e finendo ricoverato in psichiatria per più di 10 giorni, sia dalla sua difesa. Nei giorni scorsi il Tribunale ha accolto il ricorso della difesa con cui i legali chiedevano la sospensione dell'esecuzione del provvedimento che lo aveva riportato in carcere, in attesa che decida la Cassazione sul punto.