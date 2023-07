Famiglia travolta, convalidato il fermo: la tedesca ricoverata in psichiatria

Famiglia travolta a Cadore, fermo confermato per omicidio stradale plurimo

La gip Enrica Marson ha convalidato il il fermo per omicidio stradale plurimo nei confronti di Angelika Hutter, la 31enne tedesca che ha travolto e ucciso tre persone, tra cui un bimbo di 2 anni, a Santo Stefano di Cadore. Secondo quanto si è appreso, la donna non ha preso parte all'interrogatorio perché si trova ricoverata da ieri nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia.

A quanto è stato annunciato, domani è prevista la conferenza stampa del procuratore Paolo Luca che potrebbe chiarire molte delle zone d’ombra dell’incidente.

Il reato contestato alla donna, che - a quanto risulta dalle testimonianze trapelate – vive da circa nove mesi in auto girovagando per l’Europa – è quello previsto nell’articolo 589 bis del Codice penale, per cui è prevista una pena da due a sette anni, e nel caso di morti plurime può arrivare fino a un massimo di 18 anni.

Intanto nella cittadina veneta, sconvolta dalla tragedia giovedì scorso, continua il via vai di persone che si recano nel tratto di via Udine, per lasciare un ricordo alla famiglia che ha perso la vita. Oggi infatti è stato proclamato il lutto cittadino, con i negozi chiusi e il mercato settimanale in forma ridotta.