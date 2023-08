Fascina ricorda Berlusconi su Whatsapp: “Per raggiungerti ci vogliono le ali"

Marta Fascina, il dolce ricordo di Silvio Berlusconi su Whatsapp: "Tu, amore mio, sei molto in alto"

Dopo oltre un mese e mezzo di silenzio dopo la morte di Silvio Berlusconi, Marta Fascina “torna” a far parlare di sé, questa volta per uno stato di Whatsapp.

La compagna del Cavaliere condivide un dolce messaggio scritto da una tiktoker, Francescafranci57, famosa per i suoi testi tra il poetico e il sentimentale. E lo indirizza allo stesso Silvio: “Per raggiungerti ci vorrebbero le ali perché tu, amore mio, sei molto in alto, in un cielo azzurro dove c’è pace e amore, fiori che crescono ovunque… . Allungo la mano, vorrei toccare la tua ma non riescono a congiungersi. Mi manchi amore mio, Diooooo se mi manchi!”.